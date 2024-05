Generationenprojekte vorantreiben, Investitionsstau lösen: Das steht dem zukünftigen Stadtrat in Landsberg bevor. 72 Kandidaten stellen sich dafür zur Wahl am 9. Juni.

Neue Bewerber für die Stadtratswahl in Landsberg

Die Doppelkapelle und das Freibad sind die Hingucker in der Stadt. Doch auch ringsherum gibt es Vieles, das vorangetrieben werden soll.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landsberg/MZ - Wo wollen wir hin? Welche Projekte treiben wir voran und wofür geben wir Geld aus? Das sind einige der Fragen, die sich der zukünftige Stadtrat in Landsberg stellen muss. Am 9. Juni wählen die Bürger, wer sie daraufhin in den städtischen Angelegenheiten vertreten soll. 72 Kandidaten haben sich dafür aufstellen lassen.