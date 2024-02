Im beschaulichen halleschen Stadtteil gibt es Ärger, weil in einem neuen Wohngebiet Grundstücksbesitzer geschützte Grünzüge gerodet haben. Die Stadt will durchgreifen und fordert Neuanpflanzungen.

Neue Grundstücksbesitzer aus Wohnsiedlung in Halle zerstören Biotop am Heidesee

Halle (Saale)/MZ - In Granau scheint die Welt – von außen betrachtet – in Ordnung zu sein. Die Heide und der Heidesee sind gleich nebenan, Industriebrachen und Ruinen weichen neuen Häusern. Doch der Frieden in der Idylle ist in Gefahr. Es geht um zwei Grünstreifen, gerade einmal fünf und sieben Meter breit – bewachsen mit Büschen, Hecken und Feldhölzern.