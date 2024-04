Der Großvogel hat erst aus dem Schilf geguckt und dann in aller Ruhe auf dem Feld gefressen.

Am Ortsrand von Kösseln ist der Nandu gesichtet worden.

Kösseln/MZ. - „Wann sieht man schon einmal einen Nandu in freier Wildbahn“, sagt Siegfried Schwarz und freut sich, dass ihm genau das am Wochenende geglückt ist.

Bereits am Freitag war der Polizei ein Nandu auf der A14 bei Löbejün im nördlichen Saalekreis gemeldet worden, doch kurz darauf konnten die Beamten den Großvogel bei ihrer Kontrolle schon nicht mehr entdecken. Siegfried Schwarz wurde tags darauf angerufen.

Inmitten seines Jagdreviers ist das Tier gesichtet worden. Wenn er einmal einen Nandu sehen wolle, solle er vorbeikommen, wurde ihm gesagt. Also machte Schwarz sich mit einigen weiteren Personen auf den Weg. Kurz vor der Ortslage Kösseln, rund fünf Kilometer von Löbejün entfernt, „haben wir den Nandu in Augenschein genommen“.

Nandu bei Kösseln - Bis auf 30 Meter herangekommen

Der Vogel habe erst aus dem Schilf herausgeguckt und sei dann auf die Freifläche getreten, die demnächst zu einem Blühacker hergerichtet werden soll. Ihnen sei es gelungen, bis auf gut 30 Meter an das Tier heranzutreten, während der Nandu sich in aller Ruhe sein Fressen vom Boden gepickt habe. „Er ist sogar auf uns zugekommen“, so Schwarz.

Der 89-Jährige, der schon seit vielen Jahrzehnten Pächter des etwa 670 Hektar großen Jagdreviers rund um Kösseln ist, geht deshalb davon aus, dass dieser Nandu an Menschen gewöhnt ist.

Für Schwarz ist es eine weitere Begegnung mit seltenen Tieren in seinem Revier. So habe er 1988 erstmals einen Biber gesichtet. Inzwischen sei der Biber im nördlichen Saalekreis heimisch. Anfang der 2000er habe es dann noch die Begegnung mit einem Fischotter gegeben. Später entdeckte Schwarz immer wieder Spuren des Otters.

Der Nandu darf gern bleiben

Einen Wolf wiederum wollen andere in dem Revier gesehen haben, die Schwarz davon erzählt haben. Er selbst sagt: „Garantiert ist schon einer durchs Revier gezogen.“

Übrigens sei der Blühacker an dieser Stelle später einmal nicht nur eine optische Pracht, sondern diene Schwarz zufolge Bienen oder auch Rebhühnern als Nahrungsquelle. Und nein, der Vogel – ein Nandu ist ein Allesfresser und ernährt sich sowohl von Samen und Früchten als auch von Insekten und Wirbeltieren – habe keinen Schaden angerichtet. Denn noch sei das Saatgut nicht im Boden.

Siegfried Schwarz sagt auch: „Ich hätte nichts dagegen, wenn er bleibt.“ Er geht allerdings davon aus, dass der Großvogel, der nicht flugfähig ist, weiterwandern wird. Dann fügt er noch hinzu: „Vielleicht holt ihn sich auch der Wolf.“