Im Stadtrat wird die Idee diskutiert, ein 9-Euro-Ticket für Schüler in Halle einzuführen. Was aus Sicht der Stadt gegen die Idee sprechen würde.

Kommt das 9-Euro-Ticket für Schüler bald auch in Halle?

Halle/MZ - Das 9-Euro-Ticket, mit dem alle Bürger im Sommer 2022 durch ganz Deutschland fahren konnten, ist Geschichte. Doch in Halle könnte zumindest eine abgeschwächte Version des Nahverkehrsangebots wiederbelebt werden. Profitieren sollen davon vor allem Kinder und Jugendliche. Die Linken-Fraktion will im Stadtrat die Einführung eines 9-Euro-Tickets für hallesche Schüler beschließen lassen, das ab Februar 2024 im Stadtgebiet gilt. Das Vorbild ist Magdeburg, wo es so etwas im nächsten Schuljahr geben soll.