Nächtlicher Lärm in Halle Jugendliche werfen Flaschen auf Anwohner im Giebichenstein-Viertel

In der Friedenstraße in Halle spitzt sich der Konflikt zwischen Bewohnern und sich dort treffenden Jugendlichen zu. Manche Anwohner fühlen sich bedroht. Was die Betroffenen sagen.