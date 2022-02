Nächtlicher Feuerwehreinsatz in oberer Leipziger Straße in Halle

Die Feuerwehr im Einsatz auf der oberen Leipziger Straße: Dort ist in einem Flachbau in einem Hinterhof ein Feuer ausgebrochen.

Halle (Saale)/MZ - Zu einem nächtlichen Brandeinsatz musste die hallesche Feuerwehr am Samstag in die obere Leipziger Straße ausrücken. Dichter Rauch drang dort gegen 20.30 Uhr aus einem Gebäudedurchgang, der zu einem Flachbau und einer Spielothek führt, deren Zugang allerdings von der Franckestraße aus erfolgt. „Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer in dem Flachbau ausgebrochen, der zum Glück unbewohnt ist“, so eine Sprecherin der Polizei. Demnach hatte das Feuer nicht direkt in der Spielothek seinen Ursprung. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand, der obere Boulevard, wie die Hallenser die Leipziger Straße auch bezeichnen, musste zeitweise für den Fußgängerverkehr gesperrt werden. Zur Brandursache wird ermittelt, Brandstiftung wird nach Aussage der Polizei nicht ausgeschlossen. Derweil hatte sich ein weiterer angeblicher Brand, der fast zeitgleich aus der Turmstraße gemeldet worden war, als Fehlmeldung herausgestellt, so die Polizeisprecherin.