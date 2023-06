Halle (Saale)/Lieskau/MZ - Am letzten Juniwochenende wird in Lieskau im Festzelt am Sportplatz groß gefeiert. Das Heidefest steht zum 36. Mal an und bietet von Freitagabend, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, bunte Unterhaltung. „Es soll auch wieder die Heidekönigin gewählt werden“, sagt Steffen Last, Präsident des Lieskauer Carnevalsvereins von 1953 und Mitglied des Komitees zur Vorbereitung des Heidefestes. Bewerben könnten sich junge Frauen ab 16 Jahren.

