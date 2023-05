Halle (Saale)/MZ - Nach elf Jahren ist Schluss. Die Besitzer vom Kumara haben sich trotz und wegen der üppigen Kundschaft gegen den Weiterbetrieb ihres Restaurants entschieden. Das stetig zunehmende Arbeitspensum habe zu sehr an den Kräften gezehrt, so die Betreiber Anne Bethmann und Thomas Lenzen. „Gemeinsam und mit schweren Herzen haben wir entschieden, dass wir aufhören, wenn es am Schönsten ist.“ Damals wollte Bethmann und Lenzen noch nicht verraten, wer in die Räumlichkeiten einziehen wird. Nur so viel: „Es wird ein schöner Ort mit innovativer Küche bleiben.“

