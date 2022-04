Nachbarn sammeln Geld, um anoyme Beerdigung zu verhindern

Halle (Saale) - Die Nachricht, die Dieter Geißler auf seinem Mobiltelefon zeigt, schrieb Bernd Schmidt zwei Tage vor seinem Tod. In den zwei Sätzen geht es allerdings nicht um ihn, sondern um eine Nachbarin. Mit ihr und noch zwei weiteren Rentnerinnen saß Schmidt oft am Nachmittag zusammen in der Wohnanlage in Reideburg, einem Vorort von Halle, in dem sie lebten. Oma Gretchen, Oma Lange, Oma Friede und Bernd Schmidt tranken Kaffee, redeten über Gott und die Welt und tauschten den neuesten Dorf-Klatsch aus.