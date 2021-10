Nachbarn retten Menschen aus Wohnhaus in Halle-Büschdorf

War es ein Defekt an einer Waschmaschine? In Halles Stadtteil Büschdorf hat ein Wohnhaus gebrannt. Offenbar gab es dabei mehrere Verletzte.

Halle/MZ - - Am Montagnachmittag ist gegen 15.20 Uhr in einem Einfamilienhaus in Halle-Büschdorf in der Wilhelm-Troll-Straße ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist dort mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen und hatte am Nachmittag das Feuer unter Kontrolle. Es waren mehrere Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nachbarn, so teilte die Polizei am Abend mit, hätten einen Teil der elf Bewohner aus den oberen Etagen mit Leitern gerettet. Soweit der Polizei bekannt ist, wurde eine Frau mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Nach ersten Informationen könnte ein technischer Defekt an einer Waschmaschine der Auslöser für den Brand gewesen sein. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Alle Bewohner seien bei Verwandten oder Bekannten untergekommen.