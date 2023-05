Nachbarn haben am Wochenende eine bewusstlose Frau aus einer völlig verqualmten Wohnung in Halle befreit.

Halle (Saale)/MZ - Am Samstagabend haben Hausbewohner in der Trothaer Straße den Rauchmelder in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses gehört und reagiert. Weil auf ihr Klingeln und Klopfen niemand in der betroffenen Wohnung reagierte, öffneten die Nachbarn gewaltsam die Tür.

Die Wohnungsinhaberin lag bewusstlos auf dem Boden und wurde durch die Ersthelfer ins Treppenhaus getragen, wo die Frau wieder zu sich kam und dem Rettungsdienst übergeben werden konnte.

Die Räumlichkeiten der Wohnung waren stark verqualmt, zu einem Brandausbruch ist es jedoch nicht gekommen. Verursacht wurde der Rauch von Lebensmitteln, die auf dem Herd zubereitet werden sollten. Die Frau kam in ein Krankenhaus.