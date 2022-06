Nach zwei Bränden: „Bar Milano“- Besitzer auf der Silberhöhe wartet vergebens auf Zahlung der Versicherung

Halle (Saale)/MZ - Der 31-jährige Bar-Betreiber Cengiz Gül steht auf dem ruß-geschwärzten Boden zwischen umgestürzten Tischen und Stühlen mitten in seinem Laden und schaut sich um. Vor ihm liegen die Trümmer seiner Existenz. Die „Bar Milano“ in der Jessener Straße, an der er zusammen mit Freunden und Verwandten monatelang gearbeitet hatte, wurde in einer Nacht im April von einem Feuer nahezu vollständig verwüstet. Es war der zweite Brand innerhalb eines halben Jahres.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<