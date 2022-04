Nach zehn entdeckten Bomben auf Baustelle in Halle - Ist das Rätsel jetzt gelöst?

Halle (Saale) - Ist das die Lösung des Rätsels in der Silberhöhe? Ganze zehn Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg wurden bislang auf dem Gelände des neuen Fußball-Jugendleistungszentrums des Halleschen FC gefunden. Zeitzeuge Werner Köcke glaubt, den Grund dafür zu kennen: „Es muss im April 1945 gewesen sein. Ganz Beesen war am Ortseingang versammelt“, erzählt er der MZ. Der Grund? Die Flak im Dorf hatte einen alliierten Bomber (B 24) vom Himmel geschossen. Am Himmel konnte man sogar noch die Fallschirme der Besatzung sehen, so Köcke: „Was mit denen passiert ist, weiß ich leider nicht.“ Der Absturz passierte genau über der heutigen Silberhöhe. Der heute 85-Jährige erinnert sich genau daran, wie er das Schauspiel beobachtete. Doch wie kamen die Bomben auf die Silberhöhe? Und warum sind sie bisher noch nicht explodiert?