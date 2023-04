Die GWG baut am Böllberger Weg in Halle ein neues Quartier. Doch bei der anfänglichen Vermietung hat es offenbar Chaos gegeben.

Das GWG-Neubauprojekt "Mühlwerder" nimmt langsam Gestalt an.

Halle (Saale)/MZ - Die Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien (GWG) gibt Einblicke in den Vermietungsprozess ihres 90 Millionen Euro teuren Neubauviertels „Mühlwerder“ am Böllberger Weg, der offenbar chaotischer ablief als bisher bekannt war. Wie Pressesprecherin Andrea Drese auf MZ-Nachfrage erklärte, hätten mehrere Interessenten die eigentlich festgelegte Maximalzahl von drei Wohnungsbewerbungen umgangen, in dem sie weitere Wohnungen im Namen des Ehepartners angefragt hatten. Nach nur drei Wochen war der Vermietungsprozess im Frühjahr 2022 deshalb vorerst wieder gestoppt worden.