Halle/MZ - In Halle-Neustadt, Mendelssohn-Bartholdy-Straße versuchten Samstag gegen 17.00 Uhr zwei Personen in eine Wohnung einzubrechen. Hausbewohner bemerkten dies und alarmierten die Polizei. Die unbekannten Täter flüchteten daraufhin, nach Zeugenangaben mit Fahrrädern. Eine Suche verlief negativ. An der Wohnungstür wurden Spuren gesichert.