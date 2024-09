Der Einsturz der Carolabrücke in der sächsischen Landeshauptstadt wirft die Frage auf, ob dergleichen auch in Halle passieren kann? Was die Stadt zum Zustand ihren Brücken sagt.

Halle (Saale)/MZ - Der Einsturz der Carolabrücke in Dresden in der Nacht zu Mittwoch, bei dem zum Glück kein Mensch zu Schaden kam, wirft die Frage auf, wie standfest die Brücken in Halle sind. Droht ein solcher Einsturz auch in der Saalestadt?