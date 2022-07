Nach dem tödlichen Badeunfall spricht die Stadt von einer reellen Gefahrenlage. Gleichzeitig nimmt sie die Wasserwacht des DRK in die Pflicht. Was ein Gutachter sagt.

Ein Warnschild steht auf dem Parkplatz an der Ostseite des Hufeisensees. Von den Schildern gibt es nicht viele.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem tödlichen Badeunfall einer 26-Jährigen im Hufeisensee hat die Stadt Halle am Mittwoch auf die Gefahren am und im Gewässer hingewiesen. Als ehemaliges Bergbau- und Kippengelände sei der See als Badegewässer nicht zugelassen. Das Badeverbot gelte aus mehreren Gründen.