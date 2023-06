Gemeinsam haben Wasserwacht und DLRG in Halle die Bergung einer ertrunkenen Person geübt. Dabei haben die Taucher festgestellt, wie schwierig sich die Rettung an der beliebten Badestelle gestaltet.

Die Taucher haben die Puppe am Grunde der Saale entdeckt und ziehen sie an Land.

Halle (Saale)/MZ - Das Szenario folgt dem Unglück, das sich im Juli letzten Jahres tatsächlich zugetragen hat: Ein 33-jähriger Iraner war am Saalestrand in Halle ertrunken und konnte erst mehrere Tage später aus dem Fluss geborgen werden. An gleicher Stelle probten Wasserwacht und DLRG am Samstagvormittag nun den Ernstfall.

So sind inzwischen die damaligen Abläufe ausgewertet worden. Die Übung an diesem Wochenende soll dazu dienen, künftige Einsätze zu optimieren und einzüben. An der Übung waren mehrere Boote der Rettungsorganisationen und mehrere Tauchtrupps beteiligt.

Insgesamt fünf Taucher begaben sich in voller Montur am Saalestrand ins Wasser, unter ihnen auch Sven Thomas, Chef der Wasserwacht Halle. Sie alle machten die Erfahrung, dass die Sicht unter Wasser gerade einmal eine Armlänge weit reicht, es also extrem schwer ist, eine unter Wasser geratene Person dort zu entdecken.

Ziel der Übung war es einerseits, sich mit der Badestelle - eine offizielle Badestelle ist der Saalestrand nicht, das Baden im Fluss ist an dieser Stelle aber geduldet und erfolgt auf eigene Gefahr - vertraut zu machen. Zum anderen mussten die Taucher auch eine versenkte Puppe bergen.