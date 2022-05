Nach tödlichem Unfall mit einem 14-Jährigen in Halle stecken die Ermittlungen fest

Am Silvesterabend wurde ein Jugendlicher auf der Silberhöhe von einem Auto erfasst und so schwer verletzt, dass er starb. Worauf die Polizei jetzt setzt.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall mit einem 14 Jahre alten Jugendlichen am Silvesterabend auf der Silberhöhe stecken die Ermittlungen der Polizei derzeit fest. Gesucht wird nach wie vor der Fahrer oder die Fahrerin des Unfallwagens, der den Schüler gegen 21.30 Uhr in der Freyburger Straße, am Abzweig Erhard-Hübener-Straße, erfasst hatte. Dabei wurde der Junge so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb.