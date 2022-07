Nach Tod einer Frau in Halle: Geliebte des Ehemanns gesteht Beteiligung an Mord

Drei Angeklagte müssen sich wegen eines Mordes in Neustadt verantworten. Am Mittwoch sagte die Frau aus, die mit dem Ehemann des Opfers ein Verhältnis hat.

Halle (Saale)/MZ - Vor dem Ermittlungsrichter hat sie schon umfassend über ihre Beteiligung am Mord an einer 52-jährigen Frau in Neustadt ausgesagt. Dass sie das im Gerichtssaal nicht wiederholen wolle, aber Fragen dazu beantworten werde, kündigte ihre Verteidigerin zu Prozessbeginn an. Nun ist am Mittwoch ein Video der damaligen Verhandlung gezeigt worden.