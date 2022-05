Nach Sven-Liebich-Demo in Halle: War Einsatz von Pfefferspray wirklich nötig?

Halle (Saale)/MZ - Als Sven Liebich am Mittwochabend seine Kundgebung am August-Bebel-Platz um Punkt 20 Uhr beendete, setzten die Gegendemonstranten nochmals zu einem Sprechchor an: „Liebich verpiss dich, keiner vermisst dich“, riefen die laut Polizeiangaben rund 200 Demonstranten dem Mann entgegen, der mit Mikro und Lautsprecherbox auf seinem Auto stand, 15 Unterstützer neben sich, und gerade eine Stunde lang gesprochen oder gebrüllt hatte. Eine Stunde, in der wiederum die Demonstranten reichlich Lärm gegen Liebich machten. Zwischen beiden Lagern: die Polizei.