Nach Stromausfall im Saalekreis und Salzlandkreis - Fehler ist behoben

Wettin-Löbejün/MZ - In Teilen des nördlichen Saalekreises und des Salzlandkreises ist am Mittwochmorgen für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. Besonders betroffen war die Stadt Wettin-Löbejün. In Neutz, Nauendorf, Garsena, Dornitz, Domnitz, Merbitz, Könnern und Priester fiel nach Angaben des Stromnetzbetreibers Mitnetz um 9.47 Uhr der Strom aus. Betroffen waren 1.230 Kunden.