Nach Raubüberfall im Steinweg: Polizei fahndet nach Mann

Halle (Saale) - Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann nach einem Raubüberfall. Wie die Beamten mitteilte, erignete sich der Raubüberfall gegen 11.15 Uhr im Steinweg in Halle. Demnach betrat der Mann dort ein Geschäft, bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Als dieses das verweigerte, griff der Täter eigenständig in eine Kasse und stahl daraus Bargeld. Anschließend verließ er das Geschäft, setzte sich auf ein mitgebrachtes Fahrrad und flüchtete in unbekannte Richtung.

Bereits am Donnerstag suchte die Polizei mittels eines Fahndungsaufrufes zu dem Fahrrad, dass der mutmaßliche Räuber auf der Flucht liegen gelassen hat, nach dem Mann. Eine eine Zeugin meldete sich daraufhin bei der Polizei. Sie hat den vermutlichen Täter vor der Tat unmaskiert gesehen. Mit ihrer Hilfe konnte die Polizei ein Phantombild des Mannes erstellen, welches auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses nunmehr veröffentlicht wird.

Wer erkennt diesen Mann? (Foto: Polizei Halle)

Der Räuber wird wie folgt beschrieben:

ca. 20-30 Jahre alt

etwa 1.70 m – 1.80 m groß

schlank und südländisch Typ

Dreitagebart

er sprach Deutsch

mit einem Mund/-Nasenschutz maskiert

trug weißen Kapuzenshirt sowie eine Jeanshose

Sportschuhe der Marke „Nike“ und einen Rucksack mit der Aufschrift von „Nike“

Wer kennt die hier abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität bzw. zum Aufenthalt geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345/ 224 1291 entgegen. (mz)