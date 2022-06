Nach rassistischem Angriff in Halle-Neustadt: Dieses Urteil erhält brutaler Schläger

Die Kammer am Landgericht sprach vom Glück, dass ein junger Syrer den Angriff im Sommer 2020 überlebt hat. Das Knochengerüst des Mannes habe rekonstruiert werden müssen. Dafür wurde nun einer der Angreifer verurteilt.

In Saal 187 fiel das Urteil unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Halle (Saale)/MZ - Das Urteil fiel am Freitagmorgen in einer nichtöffentlichen Sitzung am Landgericht, weil der Angeklagte zur Tatzeit noch minderjährig war. Vor Gericht musste er sich für einen Angriff von kaum fassbarer Brutalität verantworten.