Zu wenig Umsatz? Nach nur zehn Monaten: Soran will Friseurladen am Hauptbahnhof Halle wieder schließen

Haben sich zu wenige Reisende frisieren lassen? Soran will seinen Friseurladen am Hauptbahnhof Halle nach nur zehn Monaten wieder schließen. Das ist auch ein Rückschlag für den Hauptbahnhof. Was dessen Manager dazu sagt.