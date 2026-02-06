weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  4. Zu wenig Umsatz?: Nach nur zehn Monaten: Soran will Friseurladen am Hauptbahnhof Halle wieder schließen

Haben sich zu wenige Reisende frisieren lassen? Soran will seinen Friseurladen am Hauptbahnhof Halle nach nur zehn Monaten wieder schließen. Das ist auch ein Rückschlag für den Hauptbahnhof. Was dessen Manager dazu sagt.

Von Dirk Skrzypczak 06.02.2026, 11:58
Soran verabschiedet sich aus den Arkaden am Hauptbahnhof Halle.
Soran verabschiedet sich aus den Arkaden am Hauptbahnhof Halle. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ. - Schlechte Nachrichten für Reisende am Hauptbahnhof Halle: Nur knapp zehn Monate nach seiner Eröffnung soll die Filiale der Friseur- & Barbier-Kette „Soran“ in den Arkaden wieder schließen.