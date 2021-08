Nach Messerstecherei am Universitätsring in Halle: Polizei sucht nach Hinweisen und Zeugen

Partystimmung auf dem Uniplatz in Halle. Das Areal am Löwengebäude ist ein beliebter Treff von Jugendgruppen geworden.

Halle (Saale) - Nach der tätlichen Auseinandersetzung mit einer Messerstecherei am Universitätsplatz in Halle am Samstagabend sucht die Kriminalpolizei nach weiteren Zeugen.

Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Geschehnisse am vergangenen Samstag. Laut den Beamten wurden zwei Männer im Alter von 17 und 20 Jahren zwischen dem „Audimax“ und dem „Opernhaus“ gegen 01.20 Uhr am Universitätsring verletzt. Zeitgleich sollen Unbekannte ein Reizstoffsprühgerät benutzt und damit mehrere Personen verletzt haben, so die Polizei.

Wer hat in dem angegebenen Bereich Tatrelevantes gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat mit dem Handy Film- oder Fotoaufnahmen gefertigt?

Zeugen, die Angaben zur Tat selbst oder zu den noch unbekannten Tätern machen können werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der Telefonnummer: 0345 224 1291 zu melden.