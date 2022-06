Nach Kritik: Halle verlängert Öffnungszeiten für ukrainische Flüchtlinge

Halle (Saale)/MZ - Die Stadt Halle will die Arbeitszeiten der zentralen Aufnahmestelle für ukrainische Flüchtlingen im Kulturtreff in Neustadt verlängern und das Personal aufstocken. Bis 18 Uhr, und damit zwei Stunden länger als bisher, sollen sich Mitarbeiter um die Registrierung der Kriegsflüchtlinge kümmern. Zuvor hatten Helfer, die sich privat um die Familien kümmern, das Management der Stadt kritisiert. Mitunter standen Flüchtlinge stundenlang an und wurden wieder weggeschickt, ohne dass sie an die Reihe kamen.

