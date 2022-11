Nach Kritik am Betrieb des Salinemuseums - Stadt geht auf Halloren zu

Die Gespräche mit dem Förderverein des Salinemuseums sind zwar gescheitert. Doch die Verwaltung will das traditionelle Schausieden trotzdem fördern.

Halle (Saale)/MZ - Nach der massiven Kritik bezüglich des Salinemuseums bekräftigt die Stadtverwaltung, dass das Brauchtum der Halloren erhalten und auch künftig finanziell unterstützt werden soll. „Wir befinden uns permanent in Gesprächen mit der Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle“, sagt Jane Unger, Direktorin des Stadtmuseums und Leiterin des Fachbereichs Kultur. Wenn der Hallesche Salinemuseumsverein ab dem kommenden Jahr nicht mehr mit der Verwaltung zusammenarbeiten will, werde die Stadt das Schausieden auf dem Holzplatz trotzdem unterstützen – dies sei nie in Frage gestellt worden. Es wurde bereits ein Konzept zur Brauchtumspflege erarbeitet.