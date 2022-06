Nach Kidnapper-Urteil in Halle: Was passiert, wenn die neun Jahre Haft abgesessen sind?

Halle/MZ - Es ist ein für Halle beispielloses Verbrechen gewesen, das über die Stadtgrenzen hinaus die Menschen erschütterte. Am Nikolaustag 2020 war ein heute 25-Jähriger in der Altstadt über ein Fenster in eine Wohnung eingebrochen. Er entführte eine Sechsjährige, trug das nur mit einem Schlafanzug bekleidete Kind durch die Stadt, missbrauchte und würgte es und warf die Kleine am Holzplatz in die Saale. Zwei Joggern verdankt das Mädchen ihr Leben. Der Täter war am 2. Juli zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt worden. Das Landgericht ordnete die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt an. Nun ist das Urteil rechtskräftig.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<