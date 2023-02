Halle (Saale)/MZ - Den meisten ihrer neuen Patienten kann Tabea Appel die größte Sorge nehmen. Eine Veränderung des Blutbildes werde in den wenigsten Fällen durch Blutkrebs hervorgerufen, sagt die promovierte Ärztin. Sei es doch so, bedeute die Diagnose für die Betroffenen natürlich eine große Umstellung. Dann ist es an der 51-Jährigen und ihren Kolleginnen in der hämatologisch-onkologischen Gemeinschaftspraxis in der Mauerstraße, den Patienten nach allen Regeln der ärztlichen Kunst zur Seite zu stehen. „Wir sind Spezialisten für die Chemotherapie“, sagt die Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Internistische Onkologie.