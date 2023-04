Samson Tesfaye will Zerspanungsmechaniker werden. Die Grundlagen seines Berufes erlernt er beim Pumpenbauer KSB in Halle.

Nach Halle in die Lehre - Warum ein Äthiopier bei KSB für ein Werk in Bremen ausgebildet wird.

Halle (Saale)/MZ - Die Feilerei zum Ausbildungsstart hat Samson Tesfaye schon hinter sich. Diese Handarbeit am Werkstück sei zwar nicht besonders beliebt, aber ein wichtiger Teil der Lehre, ist Dirk Simon, Ausbildungsleiter beim Pumpenbauer KSB in Halle, überzeugt. Deshalb ist Zerspaner-Azubi Tesfaye ebenso wenig ums wochenlange Feilen herumgekommen wie alle anderen KSB-Anfänger auch. Der 19-Jährige, inzwischen in der großen Lehrwerkstatt an der Drehmaschine im Einsatz, nimmt es gelassen. Er zuckt mit den Schultern und sagt: „Das gehört eben dazu.“