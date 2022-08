Nach Großbrand - Betrieb im Waldkater Halle läuft wieder

Der Gaststättenbetrieb läuft wieder: Carlos Frenki an der Zapfanlage im großen Gastraum

Halle (Saale)/MZ - Die Stimmung ist ausgelassen im großen Gastraum des Waldkaters. Betagte Pärchen tanzen an diesem Nachmittag zur Musik aus den Boxen, die Sitzreihen am Rand sind gut gefüllt und an der Bar wird frisches Pils gezapft. Währenddessen genießen die Gäste draußen im Biergarten das herrliche Wetter.