Nach Gewitter in Halle Blitz schlägt in Ampel ein - bis Ende der Sommerferien außer Betrieb

Am Dienstagabend ist an der Kreuzung Südstadtring/ Hildesheimer Straße in Halle eine Ampel vom Blitz getroffen worden. Die Reparaturen dauern wohl bis zum Ende der Sommerferien an. Bis dahin gilt Tempo 30.