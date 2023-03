Halles suspendierter Oberbürgermeister hat wieder Rückenwind. Ein genauer Blick in die Gerichtsdokumente zeigt aber, dass noch Fragen offen sind.

Nach Gerichtsbeschluss - was jetzt noch für und gegen Bernd Wiegand spricht

Impfaffäre in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Impfaffäre lässt Halle nicht los. Trotz der Entscheidung des Landgerichts, keinen Prozess gegen den vorläufig suspendierten Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) zu eröffnen, ist der Fall noch lange nicht abgeschlossen. Ein Dokument, das das Landgericht veröffentlicht hat, scheint den 66-Jährigen von vielen Vorwürfen zu entlasten. Dennoch bleiben Fragen offen. Das Oberlandesgericht ist jetzt am Zug und muss entscheiden, ob doch noch ein Prozess eröffnet wird, weil die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt hat. Wie lange das dauert, ist unklar. Die MZ erklärt die wichtigsten Punkte aus dem Landgerichtsbeschluss und zeigt auf, was für und was gegen Wiegand spricht.