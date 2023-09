Tausende Besucher haben am Wochenende den Betriebshof der Havag erkundet. Warum der Nahverkehr mehr Zuschüsse braucht und was sich ändern wird.

Halle (Saale)/MZ - Es klingelt. Dann setzt sich die Straßenbahn auf den Schienen in der Werkstatthalle langsam in Bewegung. Kurz vor den schwarzen Bürsten der Waschanlage kommt sie zum Stehen. Der Fahrer steigt aus und schaltet an einem Bildschirm an der Wand die Anlage ein. Als das Wasser gegen die Scheiben spritzt, zücken die Zuschauer in der Bahn ihre Handys.