Nach Silber bei Olympia folgten für Miriam Butkereit fordernde Monate. Jetzt greift die hallesche Judoka wieder an. Welches Ziel sie verfolgt.

Silber bei Olympia in Paris: Nach fordernden Monaten greift Judoka Miriam Butkereit vom SV Halle neu an

Miriam Butkereit bestreitet am 15. Februar ihren ersten Wettkampf nach Olympia.

Paris/Halle/MZ - Paris. Die Stadt der Liebe, die Stadt, in der Träume wahr werden können. Miriam Butkereit reist gerade nach sechs Monaten zurück in die Metropole, in der sich ihr Leben radikal verändert hat. Vor den Olympischen Spielen 2024 war die Athletin des SV Halle eine Judoka mit zehnjähriger Karriere auf höchstem Niveau. Aber doch etwas für Insider. Dann kam der 31. Juli, die Silbermedaille.