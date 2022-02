Nach Festnahme an Tankstelle in Halle: Autodieb im Gefängnis

Halle (Saale)/MZ - - Die Zapfpistole hing im Tank, im Auto lagen leere Bierflaschen, nur vom Fahrer war nichts zu sehen: Auf diese Weise hat ein 36-Jähriger an einer Tankstelle in Halle Bundespolizisten auf sich aufmerksam gemacht. Die Beamten wollten in der Nacht zu Mittwoch ihr Dienstfahrzeug dort betanken, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.

Ein Mann am Nachtschalter habe dann ihr Interesse erweckt. Er sei zunehmend nervös geworden, habe bezahlte Zigaretten und Bier an sich genommen und hinter die Tankstelle gegangen - laut Kassiererin, um die Toilette aufzusuchen. Die Bundespolizisten entdeckten ihn schließlich in einem Gebüsch.

Als sie ihn ansprachen, nahmen sie seine Alkoholfahne wahr. Die Polizisten gingen nun von einer Trunkenheitsfahrt aus und erfuhren von der Mitarbeiterin, dass der Mann selbst an die Tankstelle gefahren war. Daraufhin wurde die Landespolizei hinzugezogen und der 36-Jährige durchsucht. Die Beamten entdeckten laut Mitteilung an einem Cliptütchen Anhaftungen von illegalen Drogen und eine EC-Karte, mit deren Hilfe sie seine Identität herausfanden.

Über das polizeiliche Informationssystem stellte sich außerdem heraus, dass die Staatsanwaltschaft den Mann sucht und dass das Auto als gestohlen gemeldet war. Im Auto seien neben leeren Bierflaschen auch Diebesgut und Einbruchswerkzeug gefunden worden, hieß es weiter. Der wohnsitzlose Wohnungslose sei zudem ohne Fahrerlaubnis gefahren.

Am Donnerstag erließ das Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er sitzt inzwischen im Gefängnis.