Nach Fehler beim Warntag: Darum lehnt Stadt Warnsirenen weiter ab

Halle (Saale) - Eigentlich waren sich viele Experten und Medien darin einig, dass der bundesweite Warntag am 10. September vor allem die Probleme aufgezeigt hat, die eine großflächige Alarmierung im Katastrophenfall aufwirft. Auch in Halle hatten die Test-Warnungen große Teile der Bevölkerung zu spät oder gar nicht ...

Eigentlich waren sich viele Experten und Medien darin einig, dass der bundesweite Warntag am 10. September vor allem die Probleme aufgezeigt hat, die eine großflächige Alarmierung im Katastrophenfall aufwirft. Auch in Halle hatten die Test-Warnungen große Teile der Bevölkerung zu spät oder gar nicht erreicht.

Aktuelle Möglichkeiten sind ausreichend: Stadt lehnt Warnsiren weiter ab

Sowohl die hallesche SPD als auch die CDU-Fraktion hatten deshalb im Stadtrat angeregt, laute Sirenen an wichtigen Punkten im Stadtgebiet einzurichten. Die würden beispielsweise auch nachts ihren Zweck erfüllen, wenn digitale Warn-Apps nutzlos sind, weil viele Menschen ihre Handys dann aus geschaltet haben.

Die Stadtverwaltung lehnt diese Idee allerdings ab. Sabine Ernst, die Leiterin des Büros des Oberbürgermeisters, sagte am Mittwoch im Hauptausschuss, dass die aktuellen Warnmöglichkeiten der Stadt bereits ausreichend seien. „Aus Sicht der Verwaltung gibt es kein Erfordernis für die Wiedereinführung der Sirenen.“



Kritik: bei Sirenen ist die Art der Gefahr unbekannt

Laut Ernst seien die Probleme am Warntag hauptsächlich einer Überbelastung der Systeme geschuldet, die gleichzeitig von mehreren Ämtern und Behörden aktiviert worden waren. Das sei so nicht abgesprochen gewesen. Im Übrigen hätten alle Maßnahmen der Stadt funktioniert. Sirenen seien für die Bürger keine gute Warnmöglichkeit, weil man schließlich nicht erahnen könne, aus welchem Grund genau sie erklingen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Scholtyssek kritisierte die Stadtverwaltung für ihre Haltung. „Wir sehen das anders. Sirenen wären effektiver“, sagte er am Mittwoch im Stadthaus. Im Saalekreis gebe es noch Warnsirenen, die sehr gut funktionierten. Wer im Randgebiet der Stadt wohne, profitiere sogar davon. In Halle wurden Sirenen auf Häuserdächern vor einigen Jahren abgeschafft.

Digitale Werbetafeln als sinnvolle Ergänzung

Eine Anregung zum Thema Katastrophenwarnungen nahm sich die Stadtverwaltung aber trotzdem zu Herzen, und zwar die von CDU-Stadtrat Christoph Bernstiel. Er hatte vorgeschlagen, digitale Werbetafeln, die am Straßenrand stehen, für Warnungen zu benutzen.



„Das ist eine sinnvolle Ergänzung“, sagte Büroleiterin Ernst dazu. Ab dem 1. Januar im neuen Jahr gehen in Halle viele neue Werbetafeln der Firma Stroer in Betrieb. Im Falle einer Gefahrenlage hat die Stadt direkten Zugriff auf die Tafeln und kann dort Warnungen anzeigen lassen. Das sei mit Stroer auch so vereinbart, sagte Ernst. (mz)