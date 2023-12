Die AfD hat einen Anspruch darauf, sachkundige Einwohner in die Fachausschüsse zu schicken. Doch manche Fraktionen hadern mit der Entscheidung.

Nach dem Urteil: AfD in Halle sieht sich im Recht

Der Fraktionsvorsitzende Alexander Raue setzt sich für die Kandidaten ein, die die AfD als sachkundige Einwohner berufen will.

Halle (Saale)/MZ. - Bisher hat der Stadtrat die sachkundigen Einwohner der AfD-Fraktion abgelehnt. Doch mit dem jüngsten Urteil des Oberverwaltungsgerichts steht endgültig fest, dass die Partei einen Anspruch auf die beratenden Mitglieder in den Fachausschüssen hat. Der Stadtrat muss in seiner Sitzung am Mittwoch nun Stellung beziehen und erneut über zwei Kandidaten der AfD abstimmen.