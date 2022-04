Nach Corona-Zwangspause: Lichterwelten kehren mit Dino-Show in Halles Bergzoo zurück - das erwartet Besucher

Halle (Saale)/MZ - Am Dienstagabend gab der Aufsichtsrat des Bergzoos grünes Licht: Nach einem Jahr Corona-Zwangspause kehren die magischen Lichterwelten auf den Reilsberg zurück. Am 12. Februar soll die Show eröffnen. In „Lost Worlds“, so das Motto, geht es sechs Wochen lang um die verlorene Welt der Dinosaurier.