Nach Brand im Waldkater in Halle: Pächter spricht von Katastrophe und feiert trauriges Jubiläum

Halle (Saale)/MZ - Carlos Frenki steht vor dem Waldkater und wartet auf die Feuerwehr. Die Polizei, die am traditionsreichen Ausflugslokal am Rand der Dölauer Heide Wache schiebt, lässt niemanden in das Gebäude. In der Nacht zum Samstag hatte es im Dachgeschoss der 1848 eröffneten Gaststätte gebrannt. Fast acht Stunden war die Feuerwehr vor Ort. „Ich stehe unter Schock“, sagt Frenki. Am ersten Aprilwochenende feiert er ein Jubiläum. Vor 20 Jahren hatte er den Waldkater gepachtet. Die Freude ist Entsetzen gewichen: „Es geht um meine Existenz. Ich kann nur hoffen, dass der Schaden nicht so groß ist.“