Nach Absage: Halle eröffnet Wintermärkte am Markt und Domplatz

Halle (Saale)/MZ/lin - Nach der Absage des halleschen Weihnachtsmarktes und dessen Neukonzeptionierung durch die Stadt wird der „Wintermarkt“ und „Hüttenzauber am Domplatz“ am Samstagvormittag eröffnet. Wie die Stadt mitteilte, werden die weihnachtlichen Angebote zwischen 10 Uhr und 11 Uhr für die Besucher die Türen öffnen.

Das Angebot auf dem Marktplatz sei zunächst bis Anfang Januar 2022 und der Hüttenzauber lediglich bis zum 23. Dezember 2021 geplant. Der Zugang zu beiden Arealen unterliegt der 2G-Regelung und ist somit für Geimpfte und Genesen offen.

Freude und Erleichterung über Wiedereröffnung des Weihnachtsmarktes in Halle

Erleichtert zeigt sich Bürgermeister Egbert Geier (SPD) über die Wiederauflage des Weihnachtsmarktes in Halle und dankt vor allem den Händlern für ihr Verständnis: „In Verantwortung und Solidarität hat die Stadt zusammen mit den Händlern und Veranstaltern eine Lösung gefunden, die auch beispielgebend für die Zukunft sein kann. Vielen Dank für das großartige Engagement und die fokussierte Zusammenarbeit an Händler, Betreiber, das Stadtmarketing und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. Gleichzeitig appelliere er an die Besucher die Hygiene-Vorschriften einzuhalten und verantwortungsvoll zu handeln.

Neben Geier freuen sich auch das Stadtmarketing und die „bewaffel dich betriebsgesellschaft mbh“, die Mitveransalter ist, über die schnelle Lösung und Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren, die eine zeitnahe Wiedereröffnung des Weihnachtsangebotes in Halle möglich machten. „Ich hoffe, dass sich der Aufwand aller Beteiligter lohnt und wir allen Besuchern eine Freude machen können. Wir bieten ein lauschiges wie sicheres Plätzchen mit Flair“, erklärt Mary Gringer, die Geschäftsführerin der „bewaffel dich betriebsgesellschaft mbh“.

Wintermarkt und Hüttenzauber in Halle

Der Wintermarkt findet täglich ab 10 Uhr auf der Ost- sowie Westseite des Markplatzen statt. Dort sorgen rund 65 Hütten und Stände für weihnachtliches Atmosphäre. Der Ausschankschluss ist 20.30 Uhr. Auf dem Domplatz warten sechs Imbiss- und Getränkestände auf die Gäste. Der Betrieb startet am Samstag um 11 Uhr und ist werktags von 14 bis 21 Uhr geöffnet, freitags bis 22 Uhr. Samstags können Gäste von 11 bis 22 Uhr einkehren, sonntags bis 21 Uhr.

Weihtnachtsmärkte mit einem Zaun begrenzt

Sie Stadt hat beide Märkte mit eingezäunt. Es gibt jeweils zwei Aus- und zwei Eingänge. Zusätzlich weisen Orientierungstafeln auf die Hygienevorschriften hin. Es gilt eine Maskenpflicht, wenn der 1,5-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann.

Die Besucher erhalten einen Stempel, der den Wechsel zwischen West- und Ostseite der Veranstaltungsfläche sowie den Zugang zu den sanitären Anlagen außerhalb des eingezäunten Bereiches ermöglicht.

Die Durchführung der beiden Veranstaltungen findet weiterhin in Abhängigkeit der Pandemielage und Einschränkungen seitens des Bundes, des Landes Sachsen-Anhalt oder der Stadt Halle statt.