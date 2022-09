Nach 124 Jahren: Burgbrücke in Halle wird endlich ins richtige Licht gesetzt

Halle (Saale)/MZ - Gotthard Voß steht mit glänzenden Augen auf der Burgbrücke. „Wenn ich das so sehe, dann denke ich an Brücken in Paris“, sagt der 84-Jährige. Es ist ein historisches Ereignis an diesem Donnerstagvormittag. Die 1898 erbaute Brücke zwischen zwei geschichtsträchtigen Schwergewichten - der Moritzburg und der Leopoldina - ist nach 124 Jahren endlich komplett.