Nabu stellt sich gegen neuen Radweg im Süden von Halle

Dieser Trampelpfad am Saaleufer soll möglicherweise für mehrere Millionen Euro zu einem bis zu drei Meter breiten Fuß- und Radweg ausgebaut werden.

Halle (Saale)/MZ - Das umstrittene Neubauprojekt Saale-Radweg bei Wörmlitz sorgt weiter für Diskussionen. Bevor am Mittwoch der Stadtrat darüber abstimmen soll, ob die Pläne verworfen werden sollen, hat sich nun auch der Naturschutzbund Halle/Saalkreis (Nabu) eingeschaltet. Der geplante Ausbau des Uferbereichs von einem schmalen Fußweg zu einem drei Meter breiten Radweg zerstöre naturnahe Lebensräume, schreibt Annette Trefflich, Vorsitzende des Nabu-Regionalverbandes in einer Pressemitteilung.

Sie kritisiert vor allem die rund 300 Meter lange Beton-Spundwand, die zur Vergrößerung des Ufers in die Saale gebaut werden würde und die bereits im Vorfeld für Mehrkosten sorgt. Die Stadtverwaltung rechnete zunächst mit etwa einer Millionen Euro, korrigierte die geplanten Kosten dann aber um mehr als zwei Millionen Euro nach oben. Laut Nabu ist das Steuergeldverschwendung, die nicht zu rechtfertigen sei. Das Projekt stehe damit in einer Reihe mit anderen „umweltschädlichen“ Maßnahmen wie beispielsweise die umstrittenen Wege im Naturschutzgebiet Rabeninsel, auf der Peißnitz oder die Steinschüttungen am Saaleufer.

Der Nabu appelliert an alle Stadträte, den Ausbau des Uferweges zwischen Rabeninselbrücke und Wörmlitz abzulehnen. Das Geld solle stattdessen zur Verbesserung der Umweltsituation an der Saale verwendet werden.

Die Stadtverwaltung wirbt jedoch weiter für die Pläne. Man prüfe derzeit verschiedene Möglichkeiten, um die naturschutzfachlichen Auswirkungen „so gering wie möglich zu halten und dennoch ein attraktives Angebot für den Radverkehr zu schaffen“, heißt es aus dem Rathaus. Die Prüfungen solle man erst abwarten.