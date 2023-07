Preisträger, Initiatoren, Mitwirkende: Der Ehrenamtspreis "Der Esel, der auf Rosen geht" ist am Samstagabend im Neuen Theater in Halle verliehen worden.

Halle (Saale)/MZ - Bei einer festlichen Gala im Neuen Theater Halle ist am Samstagabend der diesjährige Ehrenamtspreis „Der Esel, der auf Rosen geht“ verliehen worden. Zum ersten Mal gab es auch einen Publikumspreis, für den online abgestimmt werden konnte. Preisträger in dieser Kategorie ist der Verein „Rock your life“, der sich die Unterstützung benachteiligter Jugendlicher zur Aufgabe gemacht hat.

Ehrung für einen halleschen Künstler: Helmut Brade erhielt seinen Preis aus den Händen von Reiner Haseloff (CDU). Der Regierungschef hielt auch die Laudatio. (Foto: Steffen Schellhorn)

Der Preis der Initiatoren - der Mitteldeutschen Zeitung, der Volksbank Halle und des Neuen Theaters - ging an den halleschen Künstler Helmut Brade. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) würdigte in seiner Laudatio das Lebenswerk des 89-jährigen Grafikdesigners, der in der Stadt unter anderem die Galerie zur Erinnerung an berühmte Hallenser am Riebeckplatz geschaffen hat.

Geehrt wurden außerdem die ehrenamtlichen Betreiber des Lebensmittelgeschäftes Crummes Eck, der Unternehmer Gerd Micheel, der Pastor Lukas Gotter und Detlef Jeschick, Vorsitzender des Seniorenvereins Nauendorf (Saalekreis). Die künstlerische Leitung des Abends hatte erneut der nun scheidende nt-Intendant Matthias Brenner inne. Er bekräftigte, auch künftig die künstlerische Leitung der Preisverleihung zu übernehmen.