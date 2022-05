MZ verlost Tickets für Revolverheld und Joris in Halle

Auch Joris gibt am Samstag ein Konzert in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Im Rahmen des diesjährigen Mitteldeutschen Kultursommers auf der Peißnitzinsel, der von der MZ unterstützt wird, stehen am kommenden Freitag und Sonnabend zwei besondere Konzerte auf dem Programm. Wie der Veranstalter, die Konzertagentur Mawi aus Leipzig mitteilt, wird am 6. August die Band „Revolverheld“ und am 7. August „Joris“ erwartet.