Die CDU-Fraktion musste nach der Sommerpause ihre Geschäftsstelle verkleinern. Wie die Partei damit umgeht und auf welche Themen sie in Halle setzt.

MZ-Sommeranalyse: Wie die CDU bei der Kommunalwahl 2024 punkten will

Stadtrat in Halle

Die CDU-Fraktion in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Auf den Tischen stehen Gläser, Tassen und Kaffeekannen. Fraktionsreferent Matthias Waschitschka packt alles in große Umzugskartons. Es sind die letzten Züge des Umbaus der CDU-Geschäftsstelle in der Schmeerstraße. Die Fraktion musste nach der Sommerpause zwei Räume abgeben, da die neu gegründete Die-Partei-Fraktion nun ebenfalls Anspruch auf ein eigenes Büro hat. Wie in einer Wohngemeinschaft teilen die beiden Fraktionen künftig Küche und Bad. Die Verwaltung machte kurzerhand einen Durchbruch zum Flur, damit es zwei separate Eingänge gibt. Für eine klare Abgrenzung sollte zudem eine Tür zugemauert werden. Das konnte Waschitschka jedoch verhindern. „Nächstes Jahr sind Wahlen. Wer weiß, wie die Mehrheiten dann im Stadtrat aussehen“, sagt der Mitarbeiter.