Zwei Verbrecher bringen einen 47-Jährigen in Niedersachsen in ihre Gewalt und fahren mit ihm bis in den Raum Halle. Der Fall gibt der Polizei noch Rätsel auf.

Auf der Autobahnraststätte Plötzetal an der A14 endete am späten Freitagabend die Entführung.

Halle (Saale)/MZ - Ein bewaffneter Überfall auf einen 47-Jährigen mit einer anschließenden Entführung gibt der Polizei in Hannover und in Sachsen-Anhalt Rätsel auf. Der Mann war am vergangenen Freitag an einer Tankstelle im niedersächsischen Langenhagen von zwei Männern mit einer Schusswaffe bedroht worden. Die Odyssee des Opfers führte an Halle vorbei und endete am späten Freitagabend auf der Autobahnraststätte Plötzetal auf der A14.