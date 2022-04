Mutter sperrt Kind in Auto und verschwindet in Innenstadt - Passantin in Halle ruft Polizei

Ein in ein Auto gesperrtes Mädchen hat am Sonntag in Halle einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Passantin hatte das Klopfen des Kindes gehört und die Retter alarmiert.

Halle (Saale)/DUR/mad - Lautes Klopfen aus einem abgestellten Pkw hat am Sonntagnachmittag in Halle eine Passantin in Alarmbereitschaft versetzt. Im Wagen befand sich ein achtjähriges Mädchen, das nicht allein aus dem Auto herauskam, so die Mitteilung der Polizei am Ostermontag.

Die couragierte Frau (58) rief schließlich die Polizei, die daraufhin auch die Feuerwehr alarmierte. Kurz vor der Notöffnung des Autos sei dann die 40-jährige Mutter des Kindes am Fahrzeug am Glauchaer Platz erschienen. Die aus dem Landkreis Börde stammende Frau gab an, in der Stadt unterwegs gewesen zu sein. Das Mädchen hatte Getränke im Fahrzeug. Eine medizinische Behandlung des Kindes erfolgte nicht. Allerdings ermittelt nun die Kripo wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zudem werde das zuständige Jugendamt über den Vorfall informiert, so die Polizei.