Mutter des toten Babys aus Halle kommt vor den Haftrichter

Die Beweise sind erdrückend. Vor einem Jahr hat eine Frau aus dem Paulusviertel ihr neugeborenes Baby in der Kälte abgelegt und sterben lassen. Ihr Motiv ist unklar.

Die Polizei hatte nach dem Fund mit einem Großaufgebot am Tatort nach Spuren gesucht.

Halle (Saale)/MZ - Einen Tag nach ihrer Festnahme kommt eine 38 Jahre alte Frau am Dienstag vor den Haftrichter. Polizei und Staatsanwaltschaft sind sicher, dass die Hallenserin ihr neugeborenes Baby am Abend des 27. Dezember 2021 an einem Zaun der Stadtwirtschaft ablegte und dort sterben ließ. Der Säugling hatte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt keine Überlebenschance.

Obwohl die Beweise gegen die Frau, die im Paulusviertel wohnte, erdrückend sind, schweigt sie bislang. Da die Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr sieht, soll die 38-Jährige in U-Haft.